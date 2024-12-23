Российские банки нарастили прибыль в 1,5 раза

По итогам ноября чистая прибыль российского банковского сектора составила 518 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата октября (348 млрд руб). Об этом говорится в обзоре Банка России.

В материалах регулятора отмечается, что доходность росла вслед за повышением ключевой ставки за счет высокой доли кредитов с плавающими ставками, которые составляют примерно 40% кредитного портфеля и 40% портфеля ценных бумаг.

«Балансовый капитал увеличился на 458 млрд рублей (+2,8%) благодаря финансовому результату сектора (479 млрд руб.), что частично нивелировалось начислением дивидендов отдельными КО (-26 млрд руб.). С начала года прирост балансового капитала составил 1,5 трлн руб. (+9,6%)», – говорится в обзоре Центробанка.

Ранее регулятор прогнозировал, что по итогам текущего года прибыль банковского сектора в России вновь может оказаться рекордной – кредитные организации могут заработать порядка 3,5-3,8 трлн рублей.

Напомним, прошлогодняя прибыль в размере 3,4 трлн рублей стала рекордной для российского банковского сектора. Ранее самый максимальный финансовый результат кредитные организации РФ показали в 2021 году – 2,363 трлн рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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