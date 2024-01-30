В 2023 году российские банки нарастили прибыль в 17 раз

В 2023 году российские банки заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.

По итогам года количество прибыльных банков составило 292, или 90% сектора. Ранее рекордный финансовый результат кредитные организации РФ показали в 2021 году – 2,363 трлн рублей. В 2022 году банкам удалось заработать 203 млрд рублей.

По данным регулятора, рекордной прибыли в прошлом году банки обязаны восстановлением основных доходов, существенным сокращением расходов на резервы и получением значительных доходов от валютной переоценки.

В ЦБ отметили, что результат 2023 года не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022-го. «Так, средняя прибыль сектора за 2022-2023 годы составила 1,7 трлн рублей, что на 27% ниже, чем за 2021 год. При этом совокупный доход за год был ниже на 0,2 трлн рублей из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль», – добавил регулятор.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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