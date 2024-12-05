Российские банки снова готовятся получить рекордную прибыль

По итогам текущего года прибыль банковского сектора в России вновь может оказаться рекордной. Как говорится в ежеквартальном обзоре Центробанка, кредитные организации могут заработать 3,5-3,8 трлн рублей.

Отмечается, что прибыль банковского сектора по итогам девяти месяцев 2024 года уже достигла 2,7 трлн рублей, тогда как по итогам прошлого года этот показатель составлял 3,4 трлн рублей.

«С учетом низких отчислений в резервы и устойчивой маржи банки по итогам 2024 года могут заработать 3,5-3,8 трлн руб.,не включая прочий совокупный убыток», – уточняется в обзоре.

Напомним, прошлогодняя прибыль в размере 3,4 трлн рублей стала рекордной для российского банковского сектора. Ранее самый максимальный финансовый результат кредитные организации РФ показали в 2021 году – 2,363 трлн рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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