Банк России отменил ограничения на полную стоимость кредитов

Совет директоров Центробанка решил с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать полную стоимость потребительских кредитов (ПСК), в том числе по ипотеке, кредитным картам и для микрофинансовых организаций по отдельным категориям потребительских займов.

Регулятор пояснил, что поскольку среднерыночное значение ПСК за III квартал служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года, то это ограничение могло бы привести к сокращению доступности потребительских кредитов (займов) для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом ПСК.

«При этом риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами. Ограничение ПСК сохраняется для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых микрофинансовыми организациями», – уточнил Центробанк.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube