российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 декабря 2024, 21:52 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Банк России отменил ограничения на полную стоимость кредитов

Совет директоров Центробанка решил с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать полную стоимость потребительских кредитов (ПСК), в том числе по ипотеке, кредитным картам и для микрофинансовых организаций по отдельным категориям потребительских займов.

Регулятор пояснил, что поскольку среднерыночное значение ПСК за III квартал служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года, то это ограничение могло бы привести к сокращению доступности потребительских кредитов (займов) для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом ПСК.

«При этом риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами. Ограничение ПСК сохраняется для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых микрофинансовыми организациями», – уточнил Центробанк.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Банк России сообщил о повышении инфляционных ожиданий до максимума с 2022 года / Провал года: нынешняя ипотека разоряет государство и россиян / Пик инфляции в России придется на апрель 2025 года – ЦБ / Российские банки нарастили прибыль в 1,5 раза / Курс рубля будет «штормить» / В ЦБ рассказали, когда ослабеет инфляционное давление в России / Банк России решил не поднимать ключевую ставку / В Госдуме назвали главную проблему российской экономики

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,