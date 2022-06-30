Минэкономразвития зафиксировало ускорение падения экономики России

ВВП России в мае текущего года упал на 4,3% в годовом выражении после снижения на 2,8% в апреле. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике». В январе, феврале и марте 2022 года, по оценке ведомства, отечественная экономика росла на 5,7%, 4,1% и 1,3% соответственно. Несмотря на апрельское и майское сокращение экономики, Минэкономразвития по итогам первых пяти месяцев года фиксирует рост ВВП страны на 0,5%.

Министерство называет основными факторами снижения ВВП транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса, говорится в докладе.

Из базовых отраслей экономики заметно ускорилось падение оптовой торговли (минус 15,5% год к году в мае после минус 11,9% г/г месяцем ранее). Кроме того, зафиксировано ухудшение динамики в объемах грузооборота транспорта: минус 1,8% год к году в мае после снижения на минус 1,5% г/г в апреле.

По оценке МЭР, промышленное производство в мае снизилось в годовом выражении на 1,7% после падения на 1,6% в апреле.

В ведомстве заявили о снижении выпуска в добывающих и обрабатывающих отраслях. При этом ситуация по отраслям остается неравномерной. Так, снижение в автомобильной промышленности ускорилось до минус 66% год к году в мае после минус 61,5% г/г в апреле. В электронике, напротив, наблюдалось ускорение темпов роста с 20,3% в годовом выражении апреле до 36,2% в мае.

Кроме того, Минэкономики отметило замедление темпов роста в строительстве и сельском хозяйстве.

По данным министерства, в апреле реальные заработные платы сократились на 7,2% в годовом выражении после роста в марте на 3,6%. Потребительская активность остается на низком уровне. По оценке Минэкономразвития, совокупный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению сократился на 7,5% год к году в мае после снижения на 7,2% месяцем ранее – в основном за счет сокращения оборота розничной торговли.

В то же время уровень безработицы сохраняется на исторических минимумах, снизившись в мае до 3,9% после 4% месяцем ранее, говорится в докладе. «Численность безработных также сокращается и составила в мае 2,9 млн человек», – отмечает МЭР.

Ранее Минэкономики прогнозировало падение ВВП России по итогам 2022 года на 7,8%. Банк России ожидает падение экономики в этом году на 8-10%. И МЭР, и ЦБ при этом допускали пересмотр оценки в сторону меньшего снижения.

Москва, Наталья Петрова

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