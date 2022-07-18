В России подсчитали закрытые с вводом санкций компании

Более 110 тыс. компаний закрылись в России с марта по июнь, в период ужесточения антироссийских санкций, посчитали в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Число погибших компаний выросло на 17,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Всего закрылись 113,5 тыс. коммерческих предприятий. И это в полтора раза больше количества открытых компаний за тот же период – 78,6 тыс. при этом, число новых предприятий не изменилось по сравнению с прошлым годом, приводит данные «Лента.ру».

Новый бизнес появлялся только в 13 регионах: Якутии, Бурятии, Забайкальском крае, Хакасии, Тыве, Севастополе, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Смоленской, Омской и Кировской областях, а также на Чукотке.

Напомним, Центробанк РФ предупредил о риске ослабления экономической активности на фоне санкций. Специалисты отметили, что потребительские цены в июне снизились на фоне разовых факторов.

Москва, Наталья Рязанова

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