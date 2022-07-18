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Понедельник, 18 июля 2022, 13:01 мск

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Магазины одежды H&M окончательно закроются в России

Торговая сеть H&M прекратит свою деятельность на территории России. Об этом сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.

«Мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены тем, какое влияние это окажет на наших коллег, и очень благодарны им за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», – цитирует пресс-служба генерального директора H&M Group Хелену Хельмерссон.

Торговая сеть временно откроет свои магазины для того, чтобы распродать оставшиеся в России товары.

H&M приостановила свою работу в России из-за спецоперации на Украине в начале марта. Компания работает в РФ с 2009 года, российский рынок был для нее шестым по величине.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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