Продавцы предоставят годовую гарантию на параллельный импорт

Ритейлеры «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS дадут покупателям год гарантии на электронику, поступившую в продажу по параллельному импорту. Минимальный срок гарантии для такой продукции пока не определен законодательно, пишут «Известия».

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов уточнил, что речь идет о ноутбуках, компьютерах, смартфонах, бытовой технике. Сейчас гарантию на товар дает производитель, а продавец может увеличить гарантийный срок по собственному усмотрению.

Теперь продавцам придется договариваться с сервисными центрами о приеме устройств на гарантийный ремонт. Эксперты допустили, что траты на ремонт по гарантии продавцы могут заранее включить в цену товара.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт на 2022 год. Эта мера введена после ужесточения антироссийских санкций. Накануне Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций в отношении Москвы за СВО по защите населения Донбасса.

Москва, Наталья Рязанова

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