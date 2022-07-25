Кондитеры просят разрешить ввоз части ингредиентов из Евросоюза

Транснациональные производители кондитерских изделий, локализовавшие производства в России, планируют обратиться в европейскую ассоциацию Food & Drinks с просьбой содействовать исключению из санкционного списка ЕС эмульгаторов и красителей. Об этом сообщается в письме Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» к своим участникам.

Дело в том, что используемые при выпуске сладостей ингредиенты попали в «пятый пакет» антироссийских санкций Евросоюза, пишет «Коммерсант». Европейские чиновники посчитали, что в этом сырье заложена потенциальная возможность двойного использования.

Как рассказали изданию в ассоциации, не все сырье можно заменить поставками из Юго-Восточной Азии и с Ближнего Востока. Основная проблема – эмульгаторы, применяемые при производстве шоколада, выпечки, халвы, мягкой карамели, вафельных листов. Также существует вероятность возникновения дефицита красителей. Большой ассортимент пищевых красок выпускается в России, но по ряду позиций есть трудности с заменой импортных.

В настоящее время санкции не сказываются серьезно на производстве кондитерских изделий, так как запаса эмульгаторов и красителей компаний должно хватить на несколько месяцев. Но если сложности с импортом ингредиентов сохранятся, производители могут пойти на сокращение ассортимента.

Для инициации процесса исключения эмульгаторов и красителей из перечня попавших под санкции товаров через ассоциацию Food & Drinks нужна «широкая поддержка» международных производителей. При вводе ограничений всегда указывалось, что меры не должны касаться продуктового сектора, но на практике так получается не всегда.

В свою очередь юристы сомневаются в успехе этого предприятия. Положения ЕС о санкциях в целом носят императивный характер, так что вероятность получения подобного разрешения для кондитеров крайне низка.

Москва, Зоя Осколкова

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