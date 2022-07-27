Bloomberg: США готовят санкции против покупки Китаем нефти из России

Сенаторы-республиканцы в США предложили ввести штрафы за регистрацию и страхование танкеров с российской нефтью, идущих из России. Законопроект направлен на снижение доходов, которые Москва может потратить на специальную военную операцию по защите населения Донбасса.

Один из авторов инициативы сенатор Марко Рубио заявил, что Китай возросшими закупками российской нефти поддерживает СВО. Поэтому под санкции могут попасть любые организации, страхующие или регистрирующие танкеры с нефтью или сжиженным природным газом из России, идущие в Китай.

«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им в этих усилиях, должна столкнуться с серьезными последствиями», – цитирует заявление сенатора Bloomberg.

Эксперты предупредили, что подобная мера может привести к резкому росту цен на нефть. Ведь Китай является одним из крупнейших энергопотребителей, и его выход на рынок создаст жесткую конкуренцию с другими крупными покупателями.

По данным издания, инициатива может не пройти голосование в Сенате США, который контролируется демократами. Также последствия законопроекта противоречат политике Белого дома на фиксацию цены на энергоресурсы.

Как сообщал «Новый День», в мае Китай увеличил импорт российской нефти на 55% год в годовом выражении и примерно на 25% по сравнению с апрелем. Поставки выросли до рекордного уровня, превысив объемы импорта в Саудовскую Аравию.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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