Производитель лифтов Otis сообщил о продаже бизнеса в России

Американская компания Otis, один из крупнейших в мире производителей лифтов и подъемного оборудования, объявила о продаже бизнеса в России

«Тщательно изучив глобальные воздействия и последствия продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил, <...> мы заключили соглашение с Ice Development по продаже 100% нашей доли в бизнесе Otis в России», – говорится в сообщении на сайте компании.

По информации американского производителя, после передачи права собственности Ice Development планирует возобновить производство в полном объеме на производственной площадке Otis в Санкт-Петербурге под новым брендом.

Покупателем российского бизнеса Otis стал отечественный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. Эта компания развивает IT-решения в финансовом секторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, владеет распространителем гослотерей «Столото». В структуру S8 входит компания Ice Development.

По данным министерства, предприятия Otis в России, завод в Петербурге и сервисная сеть, возобновят работу и начнут принимать заказы 1 августа. Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, в результате длительных переговоров была достигнута договоренность о сохранении «полной работоспособности» российской площадки. «Остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места. Кроме того, условиями сделки гарантировано продолжение поставок необходимых запчастей», – уточнил министр. Кроме того, по условиям сделки продолжатся поставки запчастей.

Напомним, в марте на фоне российской спецоперации на Украине из-за сбоя в поставках Otis прекратил принимать заказы на новое оборудование и отказался от новых инвестиций в Россию.

Накануне шведский производитель упаковки компания Tetra Pak объявила, что передает свое российское подразделение местному руководству.

Москва, Наталья Петрова

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