Tetra Pak передает российский бизнес местному руководству

Производитель упаковки компания Tetra Pak сообщила, что передает свое российское подразделение местному руководству. Об этом говорится в сообщении компании.

«В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России», – пояснил свое решение производитель.

Компания приняла решение передать свой российский бизнес местному менеджменту «с целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости».

Новая компания сосредоточится производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области и «на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков», говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», из-за проблем с поставками красок, лаков и картона, возникших вследствие антироссийских санкций, производители стали разливать напитки в бесцветные упаковки. А с прилавков из-за проблем с упаковкой практически исчезли детские соки в упаковках по 0,2 л.

Москва, Наталья Петрова

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