Египет отказался от покупки 240 тыс. тонн украинской пшеницы

Египет отказался от сделки по покупке 240 тыс. тонн пшеницы у Украины. Зерно было оплачено, но не было отгружено из-за начала военной спецоперации России.

Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) оплатило сделку в декабре 2021 года забронировало поставку на февраль-март 2022 года. После нескольких месяцев задержки Египет освободил украинские компании Нибулон и Inerco Trade от обязательств по контракту, передает Reuters со ссылкой источники.

По данным агентства, Египет в декабре заплатил от 346 до 360 долларов за тонну украинского зерна с учетом доставки. В апреле каждая тонна пшеницы обошлась GASC в 494,25 доллара. Каир согласился закупать индийское зерно, а всего в июле через тендеры и прямые закупки страна приобрела более миллиона тонн пшеницы.

Как сообщал «Новый День», Киев обвинял Москву в блокировке морских портов, которая помешала вывозу зерна из страны. Москва отрицала все обвинения, указав, что именно украинская сторона заминировала выходы из портов.

Россия и Украина 22 июля подписали отдельные соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Но сохраняется неопределенность в вопросе страховки судов, которые должны участвовать в вывозе зерна с Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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