Британцев шокировало резкое подорожание ЖКХ после объявления «Газпрома»

Британцам предстоит платить по 3850 фунтов стерлингов (около 280 тыс. рублей) за электроэнергию в год, подсчитали специалисты. Многие с трудом смогут позволить себе платить одновременно за электричество и отопление, пишет The Guardian.

В крупной британской энергетической компании новый прогноз по оплате назвали «удивительно высоким». Ранее британцев шокировала вероятность платить 3300 фунтов в год за свет в домах. По мнению редакции, новая сумма в счетах «увеличит страдания людей, которые и так с трудом могут позволить себе топливо и электроэнергию».

27 июля ПАО «Газпром» снизил поставки по газопроводу «Северный поток» до 20% от максимальной мощности. Это пришлось сделать из-за остановки еще одной турбины для технического обслуживания.

В июне коммунальные услуги в Великобритании подорожали на 40% в годовом выражении. Счета за бензин выросли на 25%.

Лондон, Наталья Рязанова

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