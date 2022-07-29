Латвия возобновила закупку российского газа, подтвердил глава основного оператора газотранспортной системы страны Latvijas gaze Айгарс Калвитис. Компания действует через посредника, чтобы обойти запрет на оплату топлива в рублях.

«Latvijas gāze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у «Газпрома», потому что не можем рассчитаться. У нас есть другой поставщик», – приводит слова Калвитиса портал Delfi.

Бизнесмен оставил название компании-посредника в тайне, поскольку это «коммерческая информация».

В апреле Латвия вместе с Литвой и Эстонией публично отказалась от закупок российского газа. Позже Вильнюс уточнил, что отказ действовал только до конца апреля.

С 1 апреля Россия принимает от недружественных стран платежи за газ только в рублях. Комиссия рынка финансов и капитала Латвии не разрешила Latvijas gaze перейти на рублевую оплату голубого топлива. А 14 июля в латвийский закон «Об энергетике» внесены поправки, вводящие полный запрет на покупку природного газа из России с 1 января 2023 года.

Вильнюс, Наталья Рязанова

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