Японцев предупредили о подорожании 8 000 товаров

Все больше товаров в Японии продолжают дорожать. Повышение цен коснется 2431 вида продуктов в августе, и еще пости шести тысяч – в октябре.

Научно-исследовательский центр Teikoku Databank ожидает рекордный скачок цен в октябре. Всего с сентября по ноябрь цены вырастут примерно на восемь тысяч продуктов – столько наименований подорожало за первые семь месяцев года.

До конца 2022 года около 20 тыс. наименований продуктов вырастут в цене в среднем на 14%, передает агентство «Прайм».

Ранее Япония признала, что последствия от антироссийских санкций оказались более негативными для японской экономики, чем прогнозировалось. Еще до лета ограничения повлияли на деятельность 15 тыс. компаний, а 40% фирм заявляли о планах поднять цены на свою продукцию.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной военной операции на Украине. Москва заявила, что меры приняты для защиты населения Донбасса. Страны G7 назвали действия России агрессией и приняли несколько пакет ограничений в сфере импорта-экспорта, банковской деятельности.

Токио, Наталья Рязанова

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