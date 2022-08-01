Российские банки резко увеличили выдачу валютных кредитов физлицам

В России наблюдается максимальный с 2019 года рост выдачи валютных кредитов гражданам. При этом банки утверждают, что массовой розничной аудитории займов в иностранных деньгах не выдают. Вероятно, речь идет об узком круге клиентов, задействованных в локальных внешнеторговых операциях.

«В июне объем кредитов, предоставленных населению в иностранной валюте, составил 70,7 млрд рублей (1,25 млрд долларов в эквиваленте) против 45,2 млрд рублей (0,72 млрд долларов) в мае, – пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка РФ. – Июньский объем стал максимальным с 2019 года. Он растет второй месяц подряд, в несколько раз превышая привычные показатели последнего времени».

В то же время общий объем задолженности в иностранной валюте по розничному портфелю сокращается. За месяц он снизился на 14% и составил 32,2 млрд рублей (0,62 млрд долларов).

Очевидно, что рост произошел не из-за ипотечного кредитования. Так как в июне банки не выдавали кредитов на жилье в валюте. Те же валютные ипотечные займы, которые были оформлены ранее, необходимо было перевести в рубли по указанию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

По словам банкиров, «сегодня человеку с улицы получить валютный кредит в банке почти невозможно». Не исключено, что речь идет о валютных спекуляциях: физлица брали кредиты в долларах, меняли на рубли, а через несколько дней откупали валюту по более низкому курсу и гасили заем. Но для реализации схемы у заемщика должен быть «свой человек в банке».

Более вероятная причина – обслуживание «челноков»: за пару недель они оборачивали полученные средства, реализовывали товар и возвращали кредит. Дело в том, что заем в валюте выгоднее не только потому, что в июне рубль укреплялся, но и потому, что ставка ниже, кроме того, не надо тратиться на конвертацию, а заплатить за товар можно сразу в долларах.

На фоне ухода множества брендов из России «челноки» получили возможность резко расширить бизнес. Пока крупные корпорации выстраивают цепочки поставок для организации параллельного импорта, на сайтах объявлений и на рынках уже можно приобрести смартфоны флагманских моделей по турецким или эмиратским ценам в пересчете по текущему курсу. Тогда как цены в торговых сетях на аналогичные модели могут быть выше на 30-50%. Более того, небольшие частные закупщики начинают обслуживать даже крупные розничные сети.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»