Италию заподозрили в обходе антироссийских санкций

Итальянский экспорт в Турцию резко вырос в июне, пишет Corriere della sera. Издание связывает это с поставками продукции в Россию в обход санкций. Издание пришло к такому выводу, проанализировав данные о торговле Италии с Турцией и Турции с Россией.

Отмечается, что в июне экспорт из Италии в Турцию взлетел на 87% в годовом исчислении – за один месяц объем продаж достиг 1,4 млрд евро. Это на 500 млн больше евро, чем, к примеру, в феврале. Газета назвала сложившуюся ситуацию уникальный случай за более чем десять лет торговли Италии с Турцией, пишет телеграм-канал «Банкста».

Ранее сообщалось, что экспорт товаров из Турции в Россию в июне текущего года вырос до 791,4 млн долларов, что на 52% больше к маю (519 млн долларов) и на 46% больше к июню прошлого года. Такие данные представил Турецкий институт статистики. Наибольший вклад в рост экспорта внесли поставки фруктов, машин, оборудования и комплектующих.

В понедельник, 1 августа, турецкое информагентство Anadolu сообщило, что экспортные поставки турецкой мебели в Россию в январе-июне 2022 года выросли на 88,1%, до $65 млн.

Москва, Наталья Петрова

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