Три чайных бренда уходят из России

О прекращении работы в России объявила международная чайная компания Ekaterra – владелец брендов Lipton, Saito и Brooke Bond. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Там объяснили решение невозможностью стабильно развивать свой бизнес в России в текущей ситуации, сообщают «Известия».

Отмечается, что продукция под брендами Lipton, Saito и Brooke Bond перестанет производиться в России к концу текущего года. После этого Ekaterra прекратит ее продажу на российском рынке.

В компании заверили, что все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме.

Зарубежные компании начали покидать российский рынок после начала специальной военной операции на Украине. Из России уже ушли десятки брендов.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»