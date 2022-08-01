Три чайных бренда уходят из России

О прекращении работы в России объявила международная чайная компания Ekaterra – владелец брендов Lipton, Saito и Brooke Bond. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Там объяснили решение невозможностью стабильно развивать свой бизнес в России в текущей ситуации, сообщают «Известия».
Отмечается, что продукция под брендами Lipton, Saito и Brooke Bond перестанет производиться в России к концу текущего года. После этого Ekaterra прекратит ее продажу на российском рынке.
В компании заверили, что все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме.
Зарубежные компании начали покидать российский рынок после начала специальной военной операции на Украине. Из России уже ушли десятки брендов.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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