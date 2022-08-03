На российском рынке труда упал спрос на новых сотрудников

Этим летом в России резко сократился спрос на новых сотрудников. Подобная динамика наблюдалась два года назад в первую волну пандемии коронавируса. Тем, кто хочет сменить работу, советуют не торопиться с кардинальными решениями.

В июне 2022 года потребность работодателей в сотрудниках сократилась на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах, сглаженных по сезонности, показатель снизился на 300 тысяч – с 2,1 млн до 1,8 млн человек, пишут «Известия» со ссылкой на доклад ЦБ «О денежно-кредитной политике». Ранее такое резкое падение наблюдалось в мае 2020 года, тогда спрос на работников сократился до 1,3 млн человек.

«Текущая нисходящая динамика темпов роста к предыдущему году во многом связана с эффектом базы – в 2021 году по мере восстановления экономики после пандемии работодатели предъявляли повышенный спрос на труд. Тогда наблюдался дефицит кадров и превышение спроса над предложением, – пояснил представитель регулятора. – Нисходящая динамика в ближайшие месяцы может сохраниться, по мере того как на эффект высокой базы будут накладываться эффекты от снижения экономической активности».

Около 5% компаний в России ожидают сокращения занятости в той или иной форме. Большая часть предприятий планируют не увольнять сотрудников, а перейти к режиму неполной занятости. Уровень безработицы в июне вырос незначительно и продолжает находиться вблизи исторических минимумов в 4%.

Россиянам, которые желают сменить работу, следует изучить рынок труда. Специалисты предлагают обратить внимание на профессии, где сейчас наблюдается дефицит кадров, – в производственной и IT-отраслях. Однако тем, кто хочет сменить работу, не меняя сферу деятельности, эксперты советуют повременить с карьерными изменениями. В настоящее время важнее сохранить за собой рабочее место и быть максимально полезным.

Москва, Зоя Осколкова

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