В Испании введут жесткие меры экономии энергии

Власти Испании обязали кинотеатры и торговые центры держать двери закрытыми и выключать витрины на ночь. Новый комплекс мер по экономному использованию энергии вступит в силу через семь дней и будет действовать до ноября 2023 года.

По данным The Guardian, Испания стала последней европейской страной, принявшей меры для экономии энергии на фоне развивающегося энергетического кризиса. Новые правила коснутся государственных и общественных зданий, в том числе торговых центров, кинотеатров, театров, вокзалов и аэропортов.

Власти обязали бизнес и госсектор выдерживать уровень охлаждения выше 27 градусов Цельсия летом и отопления – ниже 19 градусов зимой. Двери следует держать закрытыми, чтобы не допускать утечек охлажденного или подогретого воздуха. Внутреннее и наружное освещение, включая витрины, теперь следует выключать не позже 22:00 часов.

Министр окружающей среды Испании Тереза ​​Рибера призвала чиновников и бизнесменов поощрять своих сотрудников работать из дома. Так расход топлива на транспорте и энергии в административных зданиях будет еще меньше.

Власти уверены, что принятые меры помогут снизить потребления газа на 7-8%.

Администрация Мадрида отказалось экономить энергию, потому что темные душные здания отпугивают туристов и несут «тьму и печаль» жителям. Издание отмечается, что 4,5 тыс. жителей окраинных районов Мадрида не заметят разницы, потому что у них уже два года нет электричества.

В конце июля ряд городов в Германии перешел на экономное энергопотребление на фоне сокращения поставок российского газа в Европу. Во многих общественных зданиях запретили использовать горячую воду, отключили фасадное освещение и фонтаны.

Мадрид, Наталья Рязанова

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