ЕС отказался экономить газ за счет украинской электроэнергии

Евросоюз отказался увеличивать поставки электроэнергии из Украины. Причина – беспокойство о безопасности украинских атомных электростанций, пишет Politico.

Киев на прошлой неделе предложил странам ЕС нарастить поставки электроэнергии со 100 МВт·ч до 1690 МВт·ч. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Европа отказалась так резко нарастить поставки и пожаловался на слишком буквальное соблюдение европейскими чиновниками процедур безопасности.

Поставки электроэнергии с Украины в ЕС технически безопасно наращивать на 100 МВт·ч в месяц и не более. Кроме того, Европу волнует защищенность атомных электростанций на территории Украины.

Издание отметило, что с помощью украинского электричества Европа могла сэкономить шесть миллиардов кубометров газа в русле вводимых в странах ЕС мер по повышению энергоэффективности. А Киев смог бы отправить полученный доход на погашение долгов.

Аналитики спрогнозировали, что предстоящая зима станет решающей в вопросе единства стран Евросоюза по теме санкций против России. Единство может распасться на фоне сокращения поставок природного газа из России. Это уже привело к скачку цен на голубое топливо и росту инфляции в ЕС.

Москва, Наталья Рязанова

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