Вопрос единства Европы по поводу антироссийских санкций решится зимой

Предстоящая зима станет решающей в вопросе единства стран Евросоюза по теме санкций против России. Об этом говорится в материале, опубликованном на портал Yahoo News Japan.

По мнению автора статьи, Россия угрожает европейскому единству путем сокращения поставок природного газа. С начала года стоимость этого топлива подскочила более чем в два раза. «Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство», – говорится в материале.

Германии, которая является центром транспортировки и хранения газа из России, придется принять непростое решение: отдать приоритет собственной промышленности или делиться топливом с соседними странами, которые в нем нуждаются. Если Берлин предпочтет первый вариант, то нарвется на критику всех государств ЕС.

Эта ситуация может быть выгодной для РФ в краткосрочной перспективе, отмечает издание. Однако в будущем станет серьезным ударом для российской экономики.

Ранее страны Евросоюза договорились о сокращении потребления газа на 15% до конца марта 2023 года, чтобы снизить зависимость от поставок из России. Власти вольны сами выбирать способы, при помощи которых будет снижаться потребление. Они также могут запросить смягчение условий, если они превысили целевые показатели заполнения хранилищ, а их важнейшие отрасли промышленности сильно зависят от газа. В случае серьезной угрозы для стабильности поставок природного газа предусматривается возможность объявления «Союзной тревоги». Тогда ограничение потребления станет обязательным.

Ранее Португалия и Испания не поддержали предложение Еврокомиссии по экономии газа. Позже к ним присоединилась Греция. Не видит необходимости ограничивать потребление газа и Польша.

Токио, Зоя Осколкова

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