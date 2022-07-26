Страны ЕС договорились о снижении потребления газа грядущей зимой

Страны Евросоюза договорились сократить потребление газа до весны следующего года, чтобы снизить зависимость от поставок из России. Соглашение временное и предусматривает несколько исключений.

Как сообщает представительство Чехии при ЕС в твиттере, странам удалось договориться о сокращении потребления газа на 15% до конца марта 2023 года. Более того, в мае следующего года Еврокомиссия рассмотрит вопрос о продлении соглашения.

«Миссия оказалась не невыполнимой», – говорится в сообщении.

Власти европейских стран вольны сами выбирать способы, при помощи которых будет снижаться потребление. Они также могут запросить смягчение условий, если они превысили целевые показатели заполнения хранилищ, а их важнейшие отрасли промышленности сильно зависят от газа.

В случае серьезной угрозы для стабильности поставок природного газа предусматривается возможность объявления «Союзной тревоги». Тогда ограничение потребления станет обязательным.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что это соглашение должно стать «важным сигналом» российскому руководству. Вместо раскола на фоне дефицита газа страны ЕС намерены сохранять единство.

Ранее Португалия и Испания не поддержали предложение Еврокомиссии по экономии газа. Позже к ним присоединилась Греция. По мнению Афин, ЕС должен сконцентрироваться на идее совместных закупок газа, а также на правилах по ограничению цен на этот энергоресурс.

Не видит необходимости ограничивать потребление газа и Польша. Варшава «не может принять никаких решений, которые навязываются странам», поскольку «энергетическая безопасность – это национальная прерогатива», заявила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва.

Брюссель, Зоя Осколкова

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