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Четверг, 21 июля 2022, 18:34 мск

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«Третий пошел»: еще одна страна выступила против идеи ЕС «добровольно-принудительно» урезать потребление газа

Фото: ec.europa.eu

Греция стала третьей страной ЕС, правительство которой выступило против предложения Еврокомиссии о сокращении на 15% потребления газа. Об этом со ссылкой на греческое агентство ЭФЭ сообщил «Интерфакс».

«Мы не согласны с предложением Еврокомиссии», – заявил представитель правительства Яннис Иконому.

По его словам, власти Греции «делают все возможное, чтобы не пришлось выполнять такого рода рекомендации». Он также добавил, что, по мнению Афин, ЕС должен сконцентрироваться на идее совместных закупок газа, а также на правилах по ограничению цен на этот энергоресурс.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня власти Португалии не поддержали предложение Еврокомиссии по экономии газа. Об этом заявил государственный секретарь по окружающей среде и энергетике республики Жоау Галамба.

До этого инициативу ЕК отказались поддержать в Испании. Об этом заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера.

На этой неделе Еврокомиссия обязала страны ЕС представить к концу сентября планы по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года. По мнению ЕК, снижение потребления газа может изменить ситуацию с высокими ценами на это топливо. При этом в Брюсселе сочли возможным сценарием полное прекращение поставок российского газа и призвали готовиться к этому.

Новый регламент, по замыслу его разработчиков, также даст Еврокомиссии возможность объявлять после консультаций с государствами-членами «предупреждение союза» о безопасности поставок, предписывая обязательное снижение спроса на газ для всех членов ЕС.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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