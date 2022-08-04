Мошенники предлагают российским инвесторам разблокировать иностранные акции

Жителям России стали поступать звонки с предложением разморозить иностранные акции или выкупить их. Об этом рассказали в фонде «За права заемщиков». По мнению экспертов, таким образом мошенники могут выманить «комиссию» за операцию, а также получить доступ к чужому инвестпортфелю.

Жалобы на аферистов, действующей по такой схеме, стали поступать на платформу «Мошеловка» с конца июля, пишут «Известия». Такие предложения исходят от мошенников, которые подстроились под информационную повестку. Легенда с разблокировкой замороженных иностранных активов рассчитана не на широкие массы, а на небольшой сегмент населения – частных инвесторов. Вероятно, для обзвона мошенники используют «слитые» базы данных брокеров. Всегда найдутся люди, для которых эта тема будет крайне актуальна: например, если человеку срочно понадобились деньги, а его сбережения вложены в иностранные акции и он уже несколько месяцев не имеет доступа к средствам.

«Инвесторы, которые соблазнятся такими предложениями, должны будут предоставить злоумышленникам доступ к брокерскому счету, что чревато серьезными финансовыми потерями, – поясняет директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева. – Затем с высокой долей вероятности от инвестора потребуют комиссию за услуги по разблокировке и, вероятно, уплату каких-то «дополнительных налогов». Этот элемент часто встречается в легендах, связанных с инвестированием». Кроме того, всегда есть риск, что злоумышленники вынудят взять кредит «для сохранения контроля над портфелем замороженных ценных бумаг.

Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария (НРД) 3 июля. В результате иностранные акции россиян, которые там учитывались, оказались заморожены. По оценкам Центробанка РФ, ограничения коснулись более 5 млн человек, а стоимость заблокированных зарубежных активов россиян превышает 320 млрд рублей.

В свою очередь в Банке России сообщили, что не располагают информацией о широком распространении подобной схемы мошенничества. При получении такого предложения регулятор рекомендует прервать разговор, не раскрывать личных данных и не предоставлять финансовой информации. «Необходимо отметить, что все операции по брокерскому счету совершаются в порядке, предусмотренном договором, а комиссии взимаются через брокерский счет, а не переводом на счет физического лица», – подчеркнули в ЦБ РФ.

Москва, Зоя Осколкова

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