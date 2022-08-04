Киев объявил о массовой приватизации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал большую приватизацию в стране. По поручению украинского президента Владимира Зеленского парламент законодательно утвердил предстоящий переход активов в частную собственность.

«С 1 сентября на Украине должна массово стартовать приватизация», – написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Приватизация позволит продавать в том числе крупные промышленные предприятия.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский запретил олигархам участвовать в «большой приватизации» и финансировать политические партии. Порядка 89 человек были внесены в реестр лиц, «подпадающих под признаки олигарха».

Киев, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»