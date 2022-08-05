Цены на нефть на мировых рынках продолжают падать

Цены на нефть продолжают резко падать на опасениях, что экономический спад в США и Европе снизит спрос на топливо. Таким образом, они вернулись к уровням до 24 февраля, когда Россия начала СВО на Украине. Накануне цена на нефть марки Brent North Sea упала до 93,50 доллара за баррель – самого низкого уровня с 21 февраля.

Незадолго до 18:30 по центральноевропейскому времени цена на нефть марки Brent потеряла примерно 3,3% и колебалась в районе $93,60 за баррель. В то же время нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала примерно на три процента, опустившись чуть ниже 88 долларов за баррель.

Падение цен было вызвано опубликованным в среду отчетом Управления энергетической информации (EIA) правительства США о том, что запасы нефти в США выросли на 4,5 млн до 426,6 млн баррелей на прошлой неделе. В то же время аналитики в ходе опроса Reuters прогнозировали падение запасов на 600 000 баррелей. Запасы бензина в США выросли на 200 000 баррелей до 225,3 млн, тогда как аналитики ожидали снижения на 1,6 млн баррелей.

Опасения по поводу неблагоприятного воздействия слабой экономики на спрос на нефть были усилены британским центральным банком. Он добился самого значительного повышения ключевой процентной ставки с 1995 года и предсказал, что британская экономика войдет в рецессию в конце этого года.

Группа производителей нефти ОПЕК+, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники во главе с Россией, договорилась в среду поднять целевой уровень добычи всего на 100 000 баррелей в сутки в сентябре. Однако источники Reuters сообщили, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты были готовы значительно увеличить добычу нефти, если мир столкнется с серьезным кризисом предложения этой зимой.

Тем не менее, аналитики по-прежнему ожидают, что ограниченные резервные мощности ОПЕК+ приведут к росту цен на нефть в долгосрочной перспективе. «Цены на нефть должны найти сильную поддержку вблизи уровня 90 долларов (за баррель) и в конечном итоге вернуться к уровню 100 долларов. И это несмотря на ускорение замедления мировой экономики», – сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Ранее «Новый День» писал о том, что Россия не досчиталась нефтегазовых доходов на 74,7 млрд. рублей.

Москва, Елена Васильева

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