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Среда, 3 августа 2022, 13:17 мск

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Бюджет России недополучил 74,7 млрд рублей нефтегазовых доходов

Нефтегазовые доходы России в июле 2022 года оказались ниже плана на 74,7 млрд рублей. Об этом сообщил Минфин РФ.

В августе 2022 года федеральный бюджет пополнится на 359,5 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов. «Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема <…> по итогам июля 2022 года составило -74,7 млрд рублей», – говорится в сообщении министерства.

Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 284,8 млрд рублей.

В Минфине также добавили, что в связи с временной приостановкой отдельных положений бюджетных правил покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Минфин РФ

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