Малый бизнес в России массово отказался переходить на новый налоговый режим

Подавляющее большинство представителей микробизнеса в России не собираются переходить на новый специальный налоговый режим – автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые приводит РКБ.

В исследовании, проведенном сервисом «Актион Бухгалтерия», приняли участие более чем 400 российских компаний из всех регионов страны. К микробизнесу относятся фирмы и индивидуальные предприниматели с годовым доходом до 120 млн рублей и штатом до 15 человек.

АУСН заработает в России с 1 января 2023 года. Система предполагает освобождение бизнеса от отчетности и уплаты страховых взносов, рассчитана на индивидуальных предпринимателей и организации, где работают не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн рублей.

39% респондентов признались, что им невыгоден переход на АУСН из-за высоких ставок налога. Налогоплательщики могут выбрать объект налогообложения – «доходы» либо «доходы, уменьшенные на величину расходов», однако ставки на АУСН выше, чем на обычной, упрощенной системе (УСН), – 8 и 20% по сравнению с 6 и 15%.

Еще 13% опрошенных назвали собственные причины отказа от перехода на АУСН. Среди них часть не доверяют ИФНС из-за «постоянных ошибок», другие же хотели бы самостоятельно управлять платежами по налогам и сборам, некоторые хотят для начала посмотреть на практику применения новой системы.

Лишь 3% заявили о готовности перейти на АУСН, но фактически это сделали только 1% компаний.

Москва, Зоя Осколкова

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