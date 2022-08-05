В России собирают меньший урожай зерна, чем планировалось

Урожай зерна в России в текущем сезоне несколько ниже, чем год назад. В связи с этим правительство может урезать объемы, предназначенные для экспорта, что негативно повлияет на мировой рынок зерновых.

Как рассказала глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, в настоящее время уборочные работы идут интенсивно во всех федеральных округах. На данный момент убрано 27% площади, аграрии собрали порядка 55 млн тонн зерновых. В целом этот показатель неплохой, но объем собранного зерна заметно меньше, чем год назад.

«В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 миллионов тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых», – отметил министр на выездном заседании оперштаба Минсельхоза России в Башкирии.

Согласно прогнозу, в 2022 году урожай зерна в России ожидался на уровне 130 млн тонн, включая рекордные за всю историю 87 млн тонн пшеницы. Год назад в стране было собрано 120,656 млн тонн зерна, включая 75,94 млн тонн пшеницы.

Москва, Зоя Осколкова

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