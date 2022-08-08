В России на 20% выросли траты на сборы в школу

Траты россиян на сборы ребенка в школу увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом. В среднем полный комплект всего необходимого обходится в 13 919 рублей.

В него вошли набор первоклассника, пенал, дневник, карандаши и ручки, тетради, рюкзак, школьная форма, а также блузка или рубашка, запасные брюки или юбка, кроссовки, туфли или ботинки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс». Специалисты проанализировали данные 1,1 млн онлайн-касс, получаемых оператором фискальных данных «Платформа ОФД», с 15 по 31 июля этого года и сравнили с аналогичным периодом 2021 года.

К примеру, рюкзак для школьника обходился в 1954 рубля, что на 14% дороже. На школьную форму родители тратили на 25% больше, чем в прошлом году, в среднем 3011 рублей.

Отмечается, что все больше родителей начинают заранее покупать все необходимое для школьников и чаще всего выбирают для этого маркетплейсы и интернет-магазины, чтобы сэкономить деньги и время. Так, только на Wildberries продажи школьных товаров выросли во второй половине июля на 51% по сравнению с прошлым годом.

Москва, Наталья Петрова

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