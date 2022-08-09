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Четверг, 11 августа 2022, 05:51 мск

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Более 77% зарубежных компаний остались в России – Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 77,6% иностранных компаний не стали закрывать свой бизнес в России. Такие данные он привел в своем телеграм-канале.

«Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России», – написал политик.

Володин отметил, что иностранные компании неохотно уходят с российского рынка. «Это несет для них не только издержки, но и отсутствие перспектив вернуться», – указал он.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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