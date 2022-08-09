Поляков предупредили о дефиците молока из-за экономии энергии

Польские производители молока предупредили о наступающем дефиците молока из-за политики экономии энергии и высокий цен на нее. Союз переработчиков молока Польши попросил помощи у правительства, пишет газета Biznes Wprost.

Молоко поступает переработчикам в достаточных объемах, но заводы скоро не смогут его вовремя перерабатывать. Поставщики электроэнергии и газа предупредили о снижении объемов энергоснабжения для производителей. В таких условиях заводы не смогут даже поддерживать работу очистных сооружений, тем более производство и хранение молока.

«В отличие от других отраслей сырье, то есть молоко, не может ждать несколько дней для переработки, а готовые продукты не могут храниться без заданного уровня энергообеспечения», – говорится в письме Союз переработчиков молока.

Ранее о подобных проблемах предупредили французов. Дефицит молока, сыров и кисломолочных продуктов грозит стране уже осенью. В Великобритании аналогичная ситуация угрожает отрасли из-за скачка цен на корма, электроэнергию и нехватку рабочих рук.

Страны Евросоюза договорились экономить энергию, чтобы сохранить запасы газа на зиму. ЕС провозгласил политику освобождения от зависимости от российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.

Варшава, Наталья Рязанова

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