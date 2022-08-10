Болгария задумалась о возобновлении поставок российского газа

Глава Минэнерго Болгарии Росен Христов допустил возобновление закупок российского газа. По его словам, София будет отдавать приоритет альтернативным поставщикам, но если этого будет недостаточно, готова возобновить переговоры с «Газпромом».

«Мы рассматриваем все варианты, включая возобновление поставок от «Газпрома». В качестве приоритета мы рассматриваем альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой», – заявил министр телеканалу bTV (цитата по «Прайм»).

Христов добавил, что покупка газа у «Газпрома» не означает, что Болгария выходим за рамки политики Евросоюза, так как София не примет условий, отличных от тех, по которым российский газ покупает Германия и других ведущие страны ЕС.

Напомним, в апреле «Газпром» прекратил поставки газа Болгарии из-за отказа платить за топливо в рублях.

Правительство ушедшего в отставку премьер-министра Кирила Петкова заключило соглашение о поставках семи танкеров сжиженного природного газа (СПГ) из США. Представители бизнес-кругов страны заявляли, что этого газа будет недостаточно. Они указывали на то, что, согласно существующим договоренностям, поставки СПГ из США к концу этого года обеспечат менее половины необходимых объемов газа. Предприниматели призвали власти срочно возобновить поставки газа из России.

София, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»