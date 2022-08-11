Рост на 43%: россияне резко увеличили траты на онлайн-покупки

За первое полугодие 2022 года россияне потратили на онлайн-покупки на 43% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные представила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Общая сумма покупок на интернет-площадках достигла 2,3 трлн рублей. Из них 2,2 трлн пришлось на российские онлайн-магазины, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как отметили в АКИТ, доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж увеличилась на треть по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет 11,2% (в первом полугодии 2021 года – 8,8%), передает РИА «Новости».

Президент ассоциации Артем Соколов связал рост трат на онлайн-покупки с увеличением потребительского спроса на фоне нестабильной ситуации в физической рознице (сокращение ассортимента из-за ухода иностранных брендов) и достаточным количеством товарных предложений в интернете.

В топ-10 самых активных в интернет-торговле российских регионов по итогам первых шести месяцев 2022 года вошли Москва (общий объем покупок – 20,4%), Московская область (10,7%), Санкт-Петербург (7,3%), Краснодарский край (4,4%), Свердловская область (2,6%), Ростовская область (2,5%), Красноярский край (2,1%), Нижегородская область (2,1%), Самарская область (2%) и Татарстан (1,9%).

В первом полугодии на топ-5 популярных товаров приходится 75% всех онлайн-покупок. Речь идет о мелкой бытовой технике, тарелках и сковородках, стройматериалах и украшениях для дома. На эту категорию приходится и самая дорогая покупка – это мебельный гарнитур за 3,1 млн рублей.

В категории «одежда и обувь» самым большим спросом пользовались женские туфли и вся женская одежда, в категории «продукты» – бананы, яблоки, молоко, сыр, картофель и хлеб. Примечательно, что россияне заказывали продукты из магазинов в 6,6 раз чаще, чем готовую еду из общепита.

Москва, Наталья Петрова

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