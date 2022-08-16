Производитель шоколада Lindt уходит из России

Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli решил покинуть Россию. Заявление об этом компания опубликовала на своем официальном сайте.

«Группа компаний Lindt & Sprüngli приняла решение уйти с российского рынка. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с требованиями местного законодательства», – говорится в сообщении.

Напомним, швейцарский производитель 9 марта объявил о прекращении коммерческой деятельности в России. Компания приостановила работу всех фирменных бутиков в России и интернет-магазина.

Москва, Наталья Петрова

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