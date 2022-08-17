Закачка газа в ПХГ Европы достигла минимума

Европа за сутки 15 августа закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) всего 0,34 процентного пункта топлива. Общий объем запасов оценивается в 75,06%, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

Меньший прирост запасов газа за месяц был только 4 августа, в день аномальной жары свыше 35 градусов Цельсия в Европе. К началу сезона отбора газа из хранилищ запасы должны достигать 80% от мощности ПХГ, согласно предписанию. В следующие годы уровень заполненности хранилищ должен быть еще выше – 90%.

Ситуация с пополнением европейского энергобаланса сложилась сложная. Ветряки дают 8,6% энергии, хотя на прошлой неделе показатель был 9,7%. Поступление СПГ уменьшилось на 12% месяц к месяцу, поскольку крупный итальянский терминал Adriatic LNG встал на профилактику. Испания, Бельгия, Португалия и Греция сократили импорт СПГ, передает «Интерфакс».

Норвежское месторождение Troll снизило добычу газа на 20 млн кубометров, поскольку некоторые объекты 13 августа остановлены для профилактики до конца месяца.

Поставки российского газа по «Северному потоку» остаются на уровне 33 млн кубометров в сутки вместо 167 млн кубов на максимуме. Причина: отсутствие турбины, задержанной в Канаде из-за санкций, которую так и не отправили в Россию. А также требующие капитального ремонта другие агрегаты, о чем сообщал «Газпром».

Напомним, на 14 августа Gas Infrastructure Europe насчитала 48,6 млрд кубометров газа в европейских ПХГ. По данным компании, для достижения уровня заполненности хранилищ до прошлогоднего уровня на начало отопительного сезона Европе предстоит закачать еще 23,8 млрд кубометров голубого топлива.

Москва, Наталья Рязанова

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