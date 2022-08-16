Цена на газ в Европе зимой может превысить $4000 – прогноз «Газпрома»

Природный газ в Европе может подорожать до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров, считают в «Газпроме». Стоимость может достичь рекордной отметки уже зимой, если нынешняя ситуация на рынке сохранится.

По данным компании, на европейских биржах цена на газ превысила $2500 за тысячу кубометров. Стоимость голубого топлива поднималась до подобного уровня только в марте, вскоре после начала специальной военной операции.

«На спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку 2 500 долларов. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4 тыс. долларов за тысячу куб. м», – говорится в сообщении «Газпрома» в телеграм-канале.

При этом, на 14 августа Европа сумела отправить в подземные хранилища около 48,6 млрд куб. м газа. Чтобы достичь уровня прошлогодней заполненности, придется закачать еще 23,8 млрд кубов, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

Руководство Евросоюза призвало страны участницы сократить потребление газа на 15%, чтобы сохранить запасы для зимы. Ситуация с экономией осложняется из-за аномальной жары, которая вынуждает тратить энергию на охлаждение помещений. В Ряде стран приняли дополнительные меры и призвали жителей запасаться дровами. В Венгрии дрова уже объявили стратегически ценным ресурсом.

Москва, Наталья Рязанова

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