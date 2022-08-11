Венгрия запретила вывозить дрова из страны

В Венгрии заработал запрет на экспорт энергоносителей и дров. Он стал частью пакета противодействия чрезвычайному положению в энергетике.

Глава венгерского министерства сельского хозяйства Иштван Надь напомнил, что вывоз дров полностью переходит под контроль государства. Любую поставку стратегического ресурса смогут остановить при угрозе энергобезопасности, передает агентство «Прайм».

Власти страны в рамках подготовки к зиме в условиях энергетического кризиса поручили лесохозяйствам увеличить заготовку дров. Дровяное отопление заменит газовое во всех доступных помещениях, включая школы.

Ранее министерство климата и окружающей среды Польши призвало граждан не дожидаться зимы, а идти в леса на заготовку хвороста. Это поможет отопить дома предстоящей зимой на фоне подорожания дров и угля из-за ограничений импорта из России и Белоруссии.

Жители Нидерландов тоже запасаются дровами на зиму на случай нехватки газа и высоких цен на топливо. Спрос на печное отопление так вырос, что возник дефицит дровяных каминов и печей.

Будапешт, Наталья Рязанова

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