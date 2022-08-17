Малый и средний бизнес сможет брать льготные кредиты под 3-4,5%

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия смогут брать льготные кредиты на перестройку производства под 4,5% годовых и на его развитие под 3%. Срок действия программы господдержки бизнеса составит 3 года, кредит можно будет взять на 10 лет.

Деньги можно потратить на закупку оборудования, капремонт производственных помещений или запуск новых производств.

В приоритетном порядке льготные кредиты смогут получить малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса, сообщается на сайте кабмина РФ.

В правительстве рассчитывают, что до конца 2022 года объем выданных кредитов достигнет около 50 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

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