Россияне стали чаще брать кредиты на подготовку детей к школе

В России в августе выросло число заявок на получение потребительских кредитов. Чаще всего граждане берут займы на ремонт и подготовку детей к школе. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование маркетплейса «Сравни».

По данным аналитиков, с 5 по 19 августа число заявок на получение потребительских кредитов выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом июля. «Среди основных целей, на которые россияне чаще всего берут кредиты, – закрытие базовых жизненных потребностей, строительные и ремонтные работы, подготовка детей к учебному году», – говорится в публикации.

Наиболее активно обращались за получением займа жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Омска и Красноярска. При этом чаще всего пользователи оставляли запросы на 300 тысяч, 100 тысяч и 500 тысяч рублей.

Кроме того, по словам специалистов, кредитный рейтинг россиян, который рассчитывается на основе добросовестности исполнения обязательств перед кредиторами, вырос по сравнению с прошлым годом с 551 балла до 573 баллов.

Москва, Зоя Осколкова

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