Россия предложит расширить расчеты в нацвалютах участников ЕАЭС

На заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет в Киргизии 25 и 26 августа, намечено обсуждение вопроса о расширении использования национальных валют стран ЕАЭС в торговых расчетах.

С инициативой расширить использование тенге, драмов и сомов выступит министр экономического развития России Максим Решетников, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, Москва планирует предложить запустить торги валютными парами в нацвалютах ЕАЭС на биржах стран союза. Также Россия собирается вынести на повестку запуск торговли товарно-сырьевыми активами в нацвалютах.

В состав ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Представитель главы МЭР сообщил, что Решетников примет участие в заседании в составе российской делегации под руководством главы правительства Михаила Мишустина. Он не уточнил, какие вопросы будут обсуждаться на переговорах с представителями стран ЕАЭС.

По данным Евразийской экономической комиссии, в 2021 году на долю рубля пришлось 71,5% операций внутри ЕАЭС. В долларах и евро было совершено 26,2% операций, в тенге – 1,4%, 0,2% – в белорусских рублях.

В текущем году доля нацвалют во взаимных расчетах государств ЕАЭС составляет 74%.

Москва, Наталья Петрова

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