Выбирают дешевые товары и скидки: россияне перешли на новую модель потребления

Глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал об изменениях в потребительских привычках россиян после начала спецоперации на Украине. По его словам, люди стали больше экономить. «В целом мы наблюдаем переход к новой, более бережливой модели потребления», – сказал Караваев в интервью РИА «Новости».

Глава АКОРТ отметил, что покупатели стали ориентироваться на товары более низких ценовых сегментов, чаще выбирают товары со скидками. Эксперт считает, что склонность к экономии отчасти связана с замедлением спроса после всплеска покупательской активности в марте, однако в целом имеет место переход к новой модели потребления.

По словам Караваева, сейчас основная доля потребительских расходов приходится на продукты питания – почти 38%. При этом высокий спрос сохраняется на молочную и мясную продукцию, алкогольные напитки и кондитерские изделия, особенно шоколад, уточнил он. «Доля трат на непродовольственные товары снизилась до 36,8%, год назад она составляла 41%», – добавил он.

Эксперт также отметил, что заметно растет спрос на собственные торговые марки ритейлеров, которые, как правило, дешевле. По его словам, доля продаж товаров СТМ за год выросла в два раза, превысив 13% рынка. При этом доля непродовольственных товаров СТМ в общем объеме продаже таких товаров достигла 30%, рассказал Караваев.

Москва, Наталья Петрова

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