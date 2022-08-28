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Воскресенье, 28 августа 2022, 13:23 мск

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Боррель спрогнозировал серьезные проблемы для ЕС из-за антироссийских санкций

Фото: www.eeas.europa.eu

Страны Евросоюза столкнутся с серьезными вызовами и негативными последствиями антироссийских санкций. Об этом заявил в интервью австрийскому изданию Kronen Zeitung глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Это ограничительные меры. Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», – сказал дипломат.

Европейские страны уже столкнулись с кризисом из-за дефицита энергоносителей. Цены на газ бьют рекорды, а жители вынуждены экономить воду. Счета за электроэнергию постоянно растут, тогда как уровень жизни неуклонно снижается.

Тем временем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал сограждан готовиться к серьезному росту счетов за электроэнергию этой зимой. «Предстоящие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут ошеломляющими. Многих из нас стоимость отопления наших домов уже пугает», – написал Джонсон в своей колонке для Daily Mail.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нынешний кризис является концом изобилия и гражданам придется чем-то жертвовать.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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