ВЦИОМ: почти 40% россиян не откладывают деньги

Почти 40% россиян не делают никаких сбережений. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян. За 10 лет их доля сократилась на 14 процентных пунктов (п.п.). Основная стратегия у населения сегодня – откладывать после всех необходимых трат. Так делают 44% россиян. За год их доля увеличилась на 12 процентных пунктов», – сообщили социологи.

Специалисты выделили три стратегии обращения с деньгами у россиян. Стратегия «сначала откладываю, потом трачу» чаще встречается у молодежи и молодых взрослых, жителей небольших городов и граждан с высоким потребительским статусом. Стратегия «трачу и ничего не откладываю» в большей степени характерна для женщин, россиян трудоспособного возраста 25-59 лет, жителей небольших городов и сел, а также россиян с низким потребительским статусом. Стратегия «трачу, а потом откладываю» популярнее у мужчин, жителей городов-миллионников, а также граждан с высоким потребительским статусом.

По данным ВЦИОМ, «свободные» деньги после всех расходов в течение месяца остаются у 60% россиян. Основной вектор распоряжения такими финансами – хранение в наличных рублях (22%). Затем по популярности идут варианты «срочный вклад в банке под процент (в рублях или иностранной валюте)» (19%) и «счет до востребования / текущий счет в банке (в рублях или иностранной валюте)» (12%).

Москва, Зоя Осколкова

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