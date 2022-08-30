Переработчикам молока возместят часть затрат на маркировку продукции

Правительство РФ намерено возместить до 70% затрат переработчиков молока на закупку оборудования для маркировки. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«С 2023 года предложено оказать государственную поддержку переработчикам молока, которые понесли расходы на модернизацию объектов АПК, связанную с закупкой и установкой оборудования для маркировки молочной продукции», – говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном после совещания о мерах поддержки производителей сельхозпродукции.

Для этого необходимо дополнить правила выделения субсидий о возможности возмещения расходов, которые производители понесли при введении обязательно маркировки.

Кроме того, на совещании был поднят вопрос о компенсациях за создание объектов в сфере селекции, рыбопосадочного материала и кормов, а также поддержки личных подсобных хозяйств. Размер возмещения планируется увеличить с 20% до 50%.

Источник финансирования субсидий – бюджет и доходы от вывозных пошлин на продукцию АПК.

Москва, Зоя Осколкова

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