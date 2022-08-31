российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 31 августа 2022, 10:55 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В Великобритании выросла стоимость ремонта дорог из-за санкций

В Великобритании резко подскочила стоимость ремонта дорог. Дело в том, что из-за антироссийских санкций сократились поставки битума. Об этом сообщает британская ассоциация муниципальных властей (LGA).

До начала спецоперации на Украине из России на европейский рынок поставлялось около 60% битума. С введением ограничений городским советам пришлось закупать необходимый материал на других рынках, что привело к задержкам с ремонтом дорог и росту его стоимости.

В результате, по оценкам властей, затраты на устранение выбоин и замену дорожного покрытия выросли примерно на 22%. Ассоциация призвала будущего премьера Великобритании срочно помочь местным властям справиться с возросшими затратами.

На то, чтобы привести к стандарту все дороги королевства, потребуется около 12 млрд фунтов стерлингов и 10 лет. Однако срок может затянуться из-за антироссийских санкций, а стоимость заметно вырасти.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Эстонские компании просят отменить антироссийские санкции / Германия предлагает приостановить облегченный визовый режим ЕС с Россией / Компании из США пытаются обойти антироссийские санкции через Турцию / «Европа готова стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно»: российский сенатор оценил последствия «русофобского угара» / Документы на визу в Финляндию будут принимать только в четырех городах России / Португальские фермеры бесплатно раздают апельсины из-за антироссийских санкций / Евросоюз намерен приостановить действие упрощенного визового режима для россиян / Боррель спрогнозировал серьезные проблемы для ЕС из-за антироссийских санкций

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Экономика, Европа, Санкции против России,