В Великобритании выросла стоимость ремонта дорог из-за санкций

В Великобритании резко подскочила стоимость ремонта дорог. Дело в том, что из-за антироссийских санкций сократились поставки битума. Об этом сообщает британская ассоциация муниципальных властей (LGA).

До начала спецоперации на Украине из России на европейский рынок поставлялось около 60% битума. С введением ограничений городским советам пришлось закупать необходимый материал на других рынках, что привело к задержкам с ремонтом дорог и росту его стоимости.

В результате, по оценкам властей, затраты на устранение выбоин и замену дорожного покрытия выросли примерно на 22%. Ассоциация призвала будущего премьера Великобритании срочно помочь местным властям справиться с возросшими затратами.

На то, чтобы привести к стандарту все дороги королевства, потребуется около 12 млрд фунтов стерлингов и 10 лет. Однако срок может затянуться из-за антироссийских санкций, а стоимость заметно вырасти.

Лондон, Зоя Осколкова

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