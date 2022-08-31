Около 80% россиян потеряли накопления за последние полгода

Около 80% россиян заявили о потере сбережений с начала спецоперации на Украине и последовавших за этим санкций. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «АльфаСтрахование».

Восемь из десяти граждан РФ частично или полностью лишились своих накоплений. При этом 52% потеряли незначительную их часть, каждый пятый (21%) сообщил, что пропали почти все сбережения, а 8% полностью лишились финансовой подушки, пишет Forbes.

В исследовании приняли участие 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Из них 58% сообщили, что им удается откладывать деньги. 39% опрошенных стало сложнее это делать с февраля. Каждый пятый респондент и вовсе отказался от идеи копить.

Вместе с тем, более трети (34%) рассказали, что их расходы на повседневные нужды с февраля возросли на 20-30%. Еще 30% оценили увеличение трат в 10%, а 15% участников опроса – в 30-50%. Лишь 6% считают, что их расходы сократились.

Москва, Зоя Осколкова

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