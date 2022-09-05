В Австралии цены на топливо достигли пика за 14 лет

Цены на бензин в Австралии выросли до 14-летнего максимума – в 2,07 австралийского доллара ($1,4 США) за литр. Госкомиссия по защите конкуренции и прав потребителей предупредила о новом подорожании с 29 сентября.

«Розничные цены на бензин во втором квартале выросли до 14-летнего максимума. Средние цены в пяти крупнейших городах: Аделаиде, Брисбене, Мельбурне, Перте и Сиднее, повысились до 2,07 австралийского доллара за литр», – говорится в сообщении комиссии.

Ведомство отметило, что причина подорожания – «международные факторы».

В Австралии с апреля действует снижение акцизов на автомобильное топливо. Оно сдержало «более существенный рост цен». Но 29 сентября закончится срок действия документа, снижавшего акцизы, и рынок ждет новый скачок цен. Госкомиссия спрогнозировала подорожание топлива не более чем на 9%.

Власти Австралии поддержали санкционный ответ Запада на начало специальной военной операции России на Украине. В стране одобрительно отнеслись к инициативе о введении потолка цен на российскую нефть, которую 2 сентября утвердили министры финансов государств «Большой семерки».

Вице-премьер РФ Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, поддерживающим введение ценового потолка. Он счел абсурдной идею вмешательства в рыночные механизмы нефтяной отрасли.

Канберра, Наталья Рязанова

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